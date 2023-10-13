Односторонние клапаны состоят из двух заслонок (створок или соединительнотканных пластинок) с плотно смыкающимися краями. Эти клапаны помогают венам возвращать кровь к сердцу. Когда кровь движется по направлению к сердцу, она давит на створки, открывая их как пару односторонних откидных дверок (см. рисунок слева). Если под действием силы тяжести или мышечных сокращений кровь пытается течь назад, или если кровь начинает скапливаться в вене, створки клапанов остаются закрытыми, препятствуя обратному потоку крови (см. рисунок справа).