Обозначение молочных (детских) зубов

Молочные (детские) зубы обозначаются буквами английского алфавита A–T. Зубы обозначаются буквами от задней части ротовой полости до передней, начиная с верхней правой стороны буквой A. Несмотря на то, что существует несколько систем нумерации зубов, тут представлена универсальная система нумерации, которая чаще всего используется в Соединенных Штатах Америки.

У детей обычно имеется 20 молочных зубов: по одной паре верхних вторых моляров (A и J), верхних первых моляров (B и I), верхних клыков (C и H), верхних боковых резцов (D и G), верхних центральных резцов (E и F), нижних вторых моляров (T и K), нижних первых моляров (S и L), нижних клыков (R и M), нижних латеральных резцов (Q и N) и нижних центральных резцов (P и O).