Биопсия ворсин хориона и амниоцентез используются для обнаружения отклонений у плода. Обе процедуры проводятся под ультразвуковым контролем.

При биопсии ворсин хориона образец ворсин хориона (части плаценты) отбирается одним из двух методов. При трансцервикальном методе врач вводит тонкую гибкую трубку (катетер) в плаценту через влагалище и шейку матки. При трансабдоминальном методе врач вводит иглу в плаценту через брюшную стенку. При обоих методах образец плаценты отбирают при помощи шприца и анализируют.