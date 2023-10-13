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Обнаружение отклонений до рождения ребенка

Обнаружение отклонений до рождения ребенка

Биопсия ворсин хориона и амниоцентез используются для обнаружения отклонений у плода. Обе процедуры проводятся под ультразвуковым контролем.

При биопсии ворсин хориона образец ворсин хориона (части плаценты) отбирается одним из двух методов. При трансцервикальном методе врач вводит тонкую гибкую трубку (катетер) в плаценту через влагалище и шейку матки. При трансабдоминальном методе врач вводит иглу в плаценту через брюшную стенку. При обоих методах образец плаценты отбирают при помощи шприца и анализируют.

В ходе амниоцентеза врач вводит иглу через брюшную стенку в амниотическую жидкость. Образец жидкости отбирают для анализа.