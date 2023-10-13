Не сцепленные с Х-хромосомой (аутосомные) рецессивные заболевания
Некоторые заболевания представляют собой не Х-сцепленный рецессивный признак. Для наличия этого заболевания человек обычно должен получить два патологических гена — по одному от каждого из родителей. Если оба родителя являются носителями одного патологического и одного нормального гена, ни у одного из родителей нет заболевания (они здоровы), но у каждого риск передачи патологического гена детям составляет 50 %. Поэтому, каждый ребенок имеет:
25 % шанс наследования двух патологических генов и, следовательно, развития данной патологии (заболевания);
25 % шанс наследования двух нормальных генов;
50 % шанс наследования одного нормального и одного патологического гена и, следовательно, носительства заболевания (без его развития), аналогично родителям.
Таким образом, среди детей шанс не заболеть (то есть быть здоровым человеком без носительства заболевания или с его носительством) составляет 75 %.