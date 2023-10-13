Некоторые заболевания представляют собой не Х-сцепленный рецессивный признак. Для наличия этого заболевания человек обычно должен получить два патологических гена — по одному от каждого из родителей. Если оба родителя являются носителями одного патологического и одного нормального гена, ни у одного из родителей нет заболевания (они здоровы), но у каждого риск передачи патологического гена детям составляет 50 %. Поэтому, каждый ребенок имеет: