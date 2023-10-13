Нервные распределительные коробки: Нервные сплетения
Нервное сплетение подобно электрической распределительной коробке в доме. В нервном сплетении нервные волокна из разных спинномозговых нервов перераспределяются таким образом, чтобы все волокна, идущие к определенной части тела, оказались в одном нерве.
В туловище находятся четыре нервных сплетения:
Шейное сплетение обеспечивает иннервацию головы, шеи и плеч.
Плечевое сплетение обеспечивает иннервацию грудной клетки, плеч, верхних частей рук, предплечий и кистей.
Поясничное сплетение обеспечивает иннервацию спины, живота, паха, бедер, коленей и голеней.
Крестцовое сплетение обеспечивает иннервацию таза, ягодиц, половых органов, бедер, голеней и стоп.
Поскольку поясничное и крестцовое сплетения связаны, их иногда называют пояснично-крестцовым сплетением.
Спинномозговые нервы, отходящие от спинного мозга в области груди, со сплетениями не связаны. Это межреберные нервы.