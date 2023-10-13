Нервное сплетение подобно электрической распределительной коробке в доме. В нервном сплетении нервные волокна из разных спинномозговых нервов перераспределяются таким образом, чтобы все волокна, идущие к определенной части тела, оказались в одном нерве.

В туловище находятся четыре нервных сплетения:

Шейное сплетение обеспечивает иннервацию головы, шеи и плеч.

Плечевое сплетение обеспечивает иннервацию грудной клетки, плеч, верхних частей рук, предплечий и кистей.

Поясничное сплетение обеспечивает иннервацию спины, живота, паха, бедер, коленей и голеней.

Крестцовое сплетение обеспечивает иннервацию таза, ягодиц, половых органов, бедер, голеней и стоп.

Поскольку поясничное и крестцовое сплетения связаны, их иногда называют пояснично-крестцовым сплетением.