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Непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ

Непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ

При непрерывном амбулаторном диализе обмен диализата происходит 4 или 5 раз в течение дня.

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