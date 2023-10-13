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Неопущение яичек (крипторхизм)

Неопущение яичек (крипторхизм)

На этом фотоснимке показано неопустившееся левое яичко.

© Springer Science+Business Media