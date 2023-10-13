Боталлов проток — это кровеносный сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту. У плода он позволяет крови обходить легкие. Плод не дышит воздухом, и поэтому для насыщения кислородом крови не нужно проходить через легкие. После рождения кровь должна насыщаться кислородом в легких, и обычно боталлов проток закрывается быстро, в течение от нескольких дней до 2 недель.