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Моллюск контагиозный на лице ребенка

Моллюск контагиозный на лице ребенка

На этой фотографии показаны бугорки контагиозного моллюска.

© Springer Science+Business Media