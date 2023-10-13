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Ксеродермия (ксероз) на кистях

Ксеродермия (ксероз) на кистях

Кисти очень сухие, с шероховатостями и растрескиванием.

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