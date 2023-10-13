honeypot link
Предоставлено Вам
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
Профессиональная
Пользователь или пациент
Справочник Msd
Пользовательская версия
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
СИМПТОМЫ
ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЧАИ
ИСТОЧНИКИ
О НАС
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
Начало
/
Изображения
/
Кровоснабжение печени
/
Кровоснабжение печени
По этим темам
Коротко о главном: Портальная гипертензия
Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов печени
Синдром синусоидальной обструкции печени