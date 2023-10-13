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Клоп постельный (вид спереди)

Клоп постельный (вид спереди)

На этой фотографии показана взрослая особь постельного клопа. Он больше не выглядит плоским, потому что сосет кровь из руки человека-добровольца.

Изображение любезно предоставлено CDC / Гарвардским университетом, д-ром Гари Алпертом (Gary Alpert), отдел комплексной борьбы с вредителями — городские вредители (IPM); д-ром Гарольдом Харланом (Harold Harlan); и Ричардом Поллаком (Richard Pollack) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.