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Клещ, кусающий человека
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Клещ, кусающий человека
Этот клещ, наполненный кровью, присосался к коже человека.
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