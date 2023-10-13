Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Клещ, кусающий человека

Клещ, кусающий человека

Этот клещ, наполненный кровью, присосался к коже человека.

© Springer Science+Business Media