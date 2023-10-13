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Карциноидный синдром (приливы крови к лицу)

Карциноидный синдром (приливы крови к лицу)

На этой фотографии показаны приливы, вызванные карциноидным синдромом.

SCIENCE PHOTO LIBRARY