Т-клетки являются частью системы иммунного надзора. Они перемещаются по кровотоку и лимфатической системе. Попав в лимфатический узел или другой вторичный лимфоидный орган, они ищут в организме чужеродные вещества (антигены). Однако прежде чем они смогут полностью распознать чужеродный антиген и отреагировать на него, антиген должен быть переработан и представлен Т-клеткам другим видом лейкоцитов, которые называются антигенпредставляющими клетками. К антигенпредставляющим клеткам относятся дендритные клетки (самые эффективные), макрофаги и В-клетки.