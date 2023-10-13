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Как тревога влияет на функционирование

Как тревога влияет на функционирование

Влияние тревоги на функционирование может быть показано на кривой. По мере увеличения уровня тревоги пропорционально увеличивается эффективность функционирования, но только до определенной точки. При дальнейшем увеличении тревоги эффективность функционирования уменьшается. Перед пиком кривой тревога считается адаптивной, поскольку она помогает людям подготовиться к кризису и улучшить свое функционирование. За пиком кривой тревога считается неадаптивной, поскольку она причиняет страдания и нарушает функционирование.