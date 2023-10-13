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Как пользоваться дозирующим ингалятором со спейсером

Как пользоваться дозирующим ингалятором со спейсером

  • После снятия колпачков с ингалятора и спейсера встряхните ингалятор.

  • Присоедините спейсер к ингалятору.

  • Полностью выдохните в течение 1–2 секунд. Постарайтесь изгнать из легких как можно больше воздуха.

  • Поместите спейсер между зубами и плотно охватите его губами.

  • Медленно вдохните через рот.

  • Нажмите на верхнюю часть ингалятора и продолжайте дышать медленно и глубоко.

  • Выньте спейсер изо рта.

  • Задержите дыхание на 10 секунд (или так долго, как сможете).

  • Выдохните и, если требуется вторая доза, повторите процесс через 1 минуту.

  • Наденьте колпачки на ингалятор и спейсер.