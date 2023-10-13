Как пользоваться дозирующим ингалятором со спейсером
После снятия колпачков с ингалятора и спейсера встряхните ингалятор.
Присоедините спейсер к ингалятору.
Полностью выдохните в течение 1–2 секунд. Постарайтесь изгнать из легких как можно больше воздуха.
Поместите спейсер между зубами и плотно охватите его губами.
Медленно вдохните через рот.
Нажмите на верхнюю часть ингалятора и продолжайте дышать медленно и глубоко.
Выньте спейсер изо рта.
Задержите дыхание на 10 секунд (или так долго, как сможете).
Выдохните и, если требуется вторая доза, повторите процесс через 1 минуту.
Наденьте колпачки на ингалятор и спейсер.