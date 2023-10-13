honeypot link
Предоставлено Вам
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
Профессиональная
Пользователь или пациент
Справочник Msd
Пользовательская версия
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
СИМПТОМЫ
ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЧАИ
ИСТОЧНИКИ
О НАС
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
Начало
/
Изображения
/
Как мозг управляет мышцами
/
Как мозг управляет мышцами
По этим темам
Слабость
Общие сведения о периферической нервной системе
Боковой амиотрофический склероз (БАС) и другие заболевания двигательных нейронов (ЗДН)