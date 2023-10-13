Миксома в левом предсердии часто прикрепляется к стенке ножкой и колеблется с широкой амплитудой при движении крови. Поскольку миксома свободно «болтается» в полости, она может входить и выходить из располагающегося по соседству отверстия митрального клапана, который открывается из левого предсердия в левый желудочек. Это качательное движение может время от времени создавать механическое препятствие работе клапана и кровотоку, так что периодически может наблюдаться прекращение и возобновление кровотока.