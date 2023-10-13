Кава-фильтры в просвете нижней полой вены: один из способов предотвращения тромбоэмболии легочной артерии.
Для предотвращения тромбоэмболии легочной артерии врачи обычно применяют лекарственные препараты, которые снижают свертываемость крови. Однако некоторым пациентам врачи могут рекомендовать временно или навсегда установить в нижнюю полую вену фильтр (ранее известный под названием «зонтик»). Это устройство обычно рекомендуется в случаях, когда нельзя использовать лекарственные препараты, например, если у пациента также развилось кровотечение. Фильтр может улавливать эмболы до того, как они достигнут сердца, но не препятствуют свободному току крови. Попавшие в фильтр эмболы иногда растворяются сами по себе.