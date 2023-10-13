Для предотвращения тромбоэмболии легочной артерии врачи обычно применяют лекарственные препараты, которые снижают свертываемость крови. Однако некоторым пациентам врачи могут рекомендовать временно или навсегда установить в нижнюю полую вену фильтр (ранее известный под названием «зонтик»). Это устройство обычно рекомендуется в случаях, когда нельзя использовать лекарственные препараты, например, если у пациента также развилось кровотечение. Фильтр может улавливать эмболы до того, как они достигнут сердца, но не препятствуют свободному току крови. Попавшие в фильтр эмболы иногда растворяются сами по себе.