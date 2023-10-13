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Изображение сосудистой оболочки глазного яблока

Изображение сосудистой оболочки глазного яблока

Сосудистая оболочка состоит из трех структур: радужной оболочки, цилиарного тела и хориоидеи.