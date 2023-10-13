Существует несколько приборов для быстрого измерения артериального давления с минимальным дискомфортом. Обычно используется тонометр. Он состоит из мягкой резиновой манжеты, соединенной с резиновой грушей, которая используется для раздувания манжеты, и датчика, регистрирующего давление в манжете. Датчик может быть цифровым, а может представлять собой стеклянный столбик, наполненный ртутью. Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.), потому что первым инструментом, используемым для измерения, был ртутный столбик.

При использовании тонометра пациент сидит с нескрещенными ногами, облокотившись спиной на опору. Рука обнажена (если рукав закатан, необходимо убедиться, что он не охватывает плотно руку), согнута и лежит на столе на уровне сердца. Манжету оборачивают вокруг руки. Важно использовать манжету соответствующего размера, подходящего под размер плеча. Если размер манжеты слишком мал, тонометр покажет слишком высокое значение артериального давления. Если размер манжеты слишком велик, будет получено слишком низкое значение.

Расположив стетоскоп над артерией ниже манжеты, медработник раздувает манжету, сжимая грушу до временного исчезновения кровотока в артериях руки, что обычно происходит при давлении, приблизительно на 30 мм рт.ст. выше обычного систолического давления человека (давление, которое развивается во время удара сердца). Затем воздух из манжеты постепенно выпускается. Давление, при котором медработник слышит первый удар пульса в артерии, представляет собой систолическое давление. Воздух из манжеты продолжает выпускаться, и в определенный момент звук пульсации крови в артерии прекращается. Давление в данной точке представляет собой диастолическое давление (давление крови при расслаблении сердца между ударами).