На этой фотографии показан зоб, который является результатом недостатка йода в рационе питания человека. Выраженный отек в левой части шеи указывает на увеличение щитовидной железы.

СУБТИТРЫ ПОСТАВЩИКА: Вьетнамская девочка, изображенная здесь, продемонстрировала заболевание, известное как клинический эндемический зоб II степени, из-за недостатка йода в ее рационе. Зоб — это увеличение щитовидной железы из-за дефицита йода. Вы можете легко увидеть выраженный отек передней части шеи, что указывает на увеличение щитовидной железы.