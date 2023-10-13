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Жизненный цикл <i >Trypanosoma cruzi</i>

Жизненный цикл Trypanosoma cruzi

  • 1. При укусе поцелуйный (триатомовый) клоп откладывает на коже человека экскременты, содержащие указанных простейших.

  • 2. Возбудитель проникает внутрь организма человека через ранку, оставленную укусом, или через слизистые оболочки, например, через прозрачную оболочку, покрывающую глаз (конъюнктиву).

  • 3. Внутри простейшие изменяют форму и размножаются.

  • 4. Снова происходит изменение формы, после чего простейшие попадают в кровоток и разносятся по другим тканям. Там они превращаются в форму, которая и вызывает развитие симптомов болезни.

  • 5. Когда другой поцелуйный клоп кусает инфицированного человека (или животное), он сам заражается инфекцией.

  • 6–7. Внутри клопа простейшие переходят в другую форму и размножаются.

  • 8. В нижней части кишечника клопа простейшие переходят в форму, способную к передвижению. Затем они покидают организм клопа с калом.

Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

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