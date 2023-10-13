Жизненный цикл Trypanosoma cruzi
1. При укусе поцелуйный (триатомовый) клоп откладывает на коже человека экскременты, содержащие указанных простейших.
2. Возбудитель проникает внутрь организма человека через ранку, оставленную укусом, или через слизистые оболочки, например, через прозрачную оболочку, покрывающую глаз (конъюнктиву).
3. Внутри простейшие изменяют форму и размножаются.
4. Снова происходит изменение формы, после чего простейшие попадают в кровоток и разносятся по другим тканям. Там они превращаются в форму, которая и вызывает развитие симптомов болезни.
5. Когда другой поцелуйный клоп кусает инфицированного человека (или животное), он сам заражается инфекцией.
6–7. Внутри клопа простейшие переходят в другую форму и размножаются.
8. В нижней части кишечника клопа простейшие переходят в форму, способную к передвижению. Затем они покидают организм клопа с калом.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.