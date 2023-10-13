Жизненный цикл Trypanosoma brucei gambiense и Trypanosoma brucei rhodesiense
1. При укусе человека (или животного) мухой цеце она вводит в кожу форму простейших (называемую трипомастиготами), которые вызывают инфекцию. Простейшие попадают в лимфатическую систему и кровоток.
2. Попав в организм, они изменяют свою форму и перемещаются в органы и тканям, включая лимфатическую и спинномозговую жидкости.
3. Простейшие размножаются в крови и других жидкостях.
4. Они циркулируют в кровотоке.
5. Простейшие попадают в пищеварительный тракт мухи, когда та кусает инфицированного человека.
6. В организме мухи простейшие меняют свою форму и размножаются.
7–8. Простейшие перемещаются в слюнные железы мухи, размножаются там и превращаются в трипомастиготы — форму, которая затем попадает в организм человека при укусе мухи.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.