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Жизненный цикл <i >Trypanosoma brucei gambiense</i> и <i >Trypanosoma brucei rhodesiense</i>

Жизненный цикл Trypanosoma brucei gambiense и Trypanosoma brucei rhodesiense

  • 1. При укусе человека (или животного) мухой цеце она вводит в кожу форму простейших (называемую трипомастиготами), которые вызывают инфекцию. Простейшие попадают в лимфатическую систему и кровоток.

  • 2. Попав в организм, они изменяют свою форму и перемещаются в органы и тканям, включая лимфатическую и спинномозговую жидкости.

  • 3. Простейшие размножаются в крови и других жидкостях.

  • 4. Они циркулируют в кровотоке.

  • 5. Простейшие попадают в пищеварительный тракт мухи, когда та кусает инфицированного человека.

  • 6. В организме мухи простейшие меняют свою форму и размножаются.

  • 7–8. Простейшие перемещаются в слюнные железы мухи, размножаются там и превращаются в трипомастиготы — форму, которая затем попадает в организм человека при укусе мухи.

Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.