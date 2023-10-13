4–5. Внутри улиток мирацидии превращаются в спороцисты, а затем в другую форму (церкарии), имеющую раздвоенную хвостовую часть и способную к передвижению в воде. Церкарии покидают организм улитки и проникают в кожу людей, находящихся в воде.