Жизненный цикл Schistosoma
1. Из организма человека яйца шистосом с калом или мочой попадают в воду.
2. В воде из яиц вылупляются незрелые личинки шистосом (мирацидии).
3. Мирацидии, которые умеют плавать, проникают в водных улиток.
4–5. Внутри улиток мирацидии превращаются в спороцисты, а затем в другую форму (церкарии), имеющую раздвоенную хвостовую часть и способную к передвижению в воде. Церкарии покидают организм улитки и проникают в кожу людей, находящихся в воде.
6. После проникновения в кожу церкарии отбрасывают хвост и превращаются в шистосомулы, которые перемещаются в печень, где созревают до взрослой формы.
7. Самцы и самки гельминтов объединяются в пары и мигрируют в вены кишечника или мочевого пузыря (в зависимости от вида паразита). Там они обосновываются, а самки начинают откладывать яйца.