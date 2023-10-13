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Жизненный цикл <i >Schistosoma</i>

Жизненный цикл Schistosoma

  • 1. Из организма человека яйца шистосом с калом или мочой попадают в воду.

  • 2. В воде из яиц вылупляются незрелые личинки шистосом (мирацидии).

  • 3. Мирацидии, которые умеют плавать, проникают в водных улиток.

  • 4–5. Внутри улиток мирацидии превращаются в спороцисты, а затем в другую форму (церкарии), имеющую раздвоенную хвостовую часть и способную к передвижению в воде. Церкарии покидают организм улитки и проникают в кожу людей, находящихся в воде.

  • 6. После проникновения в кожу церкарии отбрасывают хвост и превращаются в шистосомулы, которые перемещаются в печень, где созревают до взрослой формы.

  • 7. Самцы и самки гельминтов объединяются в пары и мигрируют в вены кишечника или мочевого пузыря (в зависимости от вида паразита). Там они обосновываются, а самки начинают откладывать яйца.

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