Жизненный цикл Heterophyes heterophyes
1. У инфицированных людей взрослые трематоды откладывают яйца, которые выходят из организма в стуле (фекалиях).
2. Улитки съедают яйца. Внутри улитки = из яиц вылупляются незрелые личинки (мирацидии), которые попадают в кишечник улитки. Мирацидии проходят две стадии развития, затем развиваются в другую форму (церкарии), имеющую раздвоенную хвостовую часть и способную к передвижению в воде.
3. Церкарии выходят из улитки в воду.
4. Церкарии проникают через кожу рыбы, живущей в пресной или слабосоленой воде, и образуют цисты в тканях рыбы.
5. Люди заражаются, если они едят сырую, недоваренную или соленую рыбу, содержащую цисты.
6. Попав в тонкий кишечник, личинки покидают цисты и прикрепляются к стенке тонкой кишки.
7. Там они созревают во взрослых трематод.
8. Кроме людей могут инфицироваться различные млекопитающие (например, кошки и собаки) и птицы, которые едят рыбу, зараженную Heterophyes heterophyes.
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