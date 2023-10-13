2. Улитки съедают яйца. Внутри улитки = из яиц вылупляются незрелые личинки (мирацидии), которые попадают в кишечник улитки. Мирацидии проходят две стадии развития, затем развиваются в другую форму (церкарии), имеющую раздвоенную хвостовую часть и способную к передвижению в воде.