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Жизненный цикл <i >Heterophyes heterophyes</i>

Жизненный цикл Heterophyes heterophyes

  • 1. У инфицированных людей взрослые трематоды откладывают яйца, которые выходят из организма в стуле (фекалиях).

  • 2. Улитки съедают яйца. Внутри улитки = из яиц вылупляются незрелые личинки (мирацидии), которые попадают в кишечник улитки. Мирацидии проходят две стадии развития, затем развиваются в другую форму (церкарии), имеющую раздвоенную хвостовую часть и способную к передвижению в воде.

  • 3. Церкарии выходят из улитки в воду.

  • 4. Церкарии проникают через кожу рыбы, живущей в пресной или слабосоленой воде, и образуют цисты в тканях рыбы.

  • 5. Люди заражаются, если они едят сырую, недоваренную или соленую рыбу, содержащую цисты.

  • 6. Попав в тонкий кишечник, личинки покидают цисты и прикрепляются к стенке тонкой кишки.

  • 7. Там они созревают во взрослых трематод.

  • 8. Кроме людей могут инфицироваться различные млекопитающие (например, кошки и собаки) и птицы, которые едят рыбу, зараженную Heterophyes heterophyes.

Изображение предоставлено библиотекой изображений центров по контролю и профилактике заболеваний.