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Жизненный цикл <i >Fasciolopsis buski</i>

Жизненный цикл Fasciolopsis buski

  • 1. У инфицированных людей взрослые трематоды откладывают яйца, которые выходят из организма в стуле (фекалиях).

  • 2–3. В воде из яиц вылупляются незрелые личинки (мирацидии). Мирацидии проникают в водных улиток.

  • 4. Внутри улиток мирацидии проходят две стадии развития, затем развиваются в другую форму (церкарии), имеющую раздвоенную хвостовую часть и способную к передвижению в воде.

  • 5. Церкарии выходят из улитки в воду.

  • 6. Они образуют цисты на водных растениях. Люди (или другие млекопитающие, например, свиньи) заражаются, когда пьют зараженную воду или едят растения, содержащие цисты.

  • 7. Попав в тонкий кишечник, личинки покидают цисты и прикрепляются к стенке тонкой кишки.

  • 8. Затем личинки развиваются во взрослых трематод примерно через 3 месяца.

Изображение предоставлено библиотекой изображений центров по контролю и профилактике заболеваний.