Жизненный цикл Fasciolopsis buski
1. У инфицированных людей взрослые трематоды откладывают яйца, которые выходят из организма в стуле (фекалиях).
2–3. В воде из яиц вылупляются незрелые личинки (мирацидии). Мирацидии проникают в водных улиток.
4. Внутри улиток мирацидии проходят две стадии развития, затем развиваются в другую форму (церкарии), имеющую раздвоенную хвостовую часть и способную к передвижению в воде.
5. Церкарии выходят из улитки в воду.
6. Они образуют цисты на водных растениях. Люди (или другие млекопитающие, например, свиньи) заражаются, когда пьют зараженную воду или едят растения, содержащие цисты.
7. Попав в тонкий кишечник, личинки покидают цисты и прикрепляются к стенке тонкой кишки.
8. Затем личинки развиваются во взрослых трематод примерно через 3 месяца.
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