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Жизненный цикл <i >Fasciola hepatica</i>

Жизненный цикл Fasciola hepatica

  • 1. У людей взрослые нематоды откладывают яйца, которые выходят через желчные протоки в кишечник. Яйца трематод выводятся с калом (фекалиями).

  • 2–3. В воде из яиц выходят личинки, которые попадают в улиток.

  • 4. Там они проходят несколько стадий превращений, последней из которых является незрелая форма трематоды с хвостом, умеющая плавать в воде (церкарии).

  • 5. Зараженные улитки выпускают церкарии, которые образуют цисты на водяном крессе и других водных растениях.

  • 6. Люди заражаются при употреблении растений (особенно водного кресса), содержащих цисты.

  • 7. Попав в кишечник, цисты откладывают личинки.

  • 8. Личинки перемещаются через стенку кишечника в брюшную полость и печень, а затем в желчные протоки. Там они превращаются во взрослых трематод и откладывают яйца.

Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.