Жизненный цикл Fasciola hepatica
1. У людей взрослые нематоды откладывают яйца, которые выходят через желчные протоки в кишечник. Яйца трематод выводятся с калом (фекалиями).
2–3. В воде из яиц выходят личинки, которые попадают в улиток.
4. Там они проходят несколько стадий превращений, последней из которых является незрелая форма трематоды с хвостом, умеющая плавать в воде (церкарии).
5. Зараженные улитки выпускают церкарии, которые образуют цисты на водяном крессе и других водных растениях.
6. Люди заражаются при употреблении растений (особенно водного кресса), содержащих цисты.
7. Попав в кишечник, цисты откладывают личинки.
8. Личинки перемещаются через стенку кишечника в брюшную полость и печень, а затем в желчные протоки. Там они превращаются во взрослых трематод и откладывают яйца.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.