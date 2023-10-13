Ооцисты Cyclospora не являются спорулированными (т.е., инфекционными) при попадании в стул. Таким образом, прямой фекально-оральный путь передачи не происходит.

1. Неспорулирующие ооцисты выводятся из инфицированного хозяина через кал.

2–3. Спустя 1-2 недели пребывания во внешней среде при температуре 22-32° С ооцисты спорулируют.

4. Спорулирующие ооцисты попадают в пищу или воду. Механизм заражения не установлен.

5. Спорулирующие ооцисты попадают в пищу или воду.

6. Ооцисты эксцистируют в желудочно-кишечном тракте, высвобождая спорозоиты, которые проникают в эпителиальные клетки тонкого кишечника.