Жизненный цикл Ascaris lumbricoides
1. Взрослые гельминты обитают в тонком кишечнике человека, где самки могут откладывать около 200 000 яиц в день. Яйца выделяются с калом.
2. Только оплодотворенные яйца вызывают инфекцию.
3. Оплодотворенные яйца развиваются в почве. Яйца лучше всего развиваются во влажной, теплой, затененной почве.
4. Инфицирование человека происходит при проглатывании яиц аскарид, чаще всего — при употреблении в пищу продуктов, контактировавших с почвой, загрязненной содержащим оплодотворенные яйца аскарид калом человека.
5. В кишечнике из яиц вылупляются личинки.
6. Все личинки проникают через стенку тонкого кишечника и по лимфатическим и кровеносным сосудам попадают в легкие.
7. В легких личинки проходят в воздушные мешочки (альвеолы) легких, перемещаются по дыхательным путям в горло и проглатываются. Попав в тонкий кишечник, личинки превращаются во взрослых гельминтов.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.