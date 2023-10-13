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Жизненный цикл <i >Ascaris lumbricoides</i>

Жизненный цикл Ascaris lumbricoides

  • 1. Взрослые гельминты обитают в тонком кишечнике человека, где самки могут откладывать около 200 000 яиц в день. Яйца выделяются с калом.

  • 2. Только оплодотворенные яйца вызывают инфекцию.

  • 3. Оплодотворенные яйца развиваются в почве. Яйца лучше всего развиваются во влажной, теплой, затененной почве.

  • 4. Инфицирование человека происходит при проглатывании яиц аскарид, чаще всего — при употреблении в пищу продуктов, контактировавших с почвой, загрязненной содержащим оплодотворенные яйца аскарид калом человека.

  • 5. В кишечнике из яиц вылупляются личинки.

  • 6. Все личинки проникают через стенку тонкого кишечника и по лимфатическим и кровеносным сосудам попадают в легкие.

  • 7. В легких личинки проходят в воздушные мешочки (альвеолы) легких, перемещаются по дыхательным путям в горло и проглатываются. Попав в тонкий кишечник, личинки превращаются во взрослых гельминтов.

Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

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