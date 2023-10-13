4. Далее сферы по кровотоку перемещаются в разные органы, например, в печень и легкие. Там они превращаются в цисты, которые постепенно увеличиваются в размерах и вызывают у человека симптомы. Внутри цист формируются личинки (так называемые протосколексы) и цисты меньших размеров. Собаки и другие псовые (такие как волки и койоты) заражаются, поедая органы промежуточных хозяев (таких как овцы, козы и свиньи), содержащие цисты.