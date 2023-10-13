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Жизненный цикл <i >эхинококка</i> (собачьего цепня)

Жизненный цикл эхинококка (собачьего цепня)

  • 1. Взрослые особи собачьего цепня обитают в кишечнике собак и других представителей семейства псовых (которые являются так называемыми окончательными хозяевами).

  • 2. Взрослые черви откладывают яйца, которые выводятся с калом.

  • 3. После попадания в организм других животных (называемых промежуточными хозяевами) — обычно это овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади, верблюды, либо человек — яйца вылупляются в кишечнике и высвобождают сферы (так называемые онкосферы), в которых содержатся личинки цепня. Сферы проникают в стенки кишечника.

  • 4. Далее сферы по кровотоку перемещаются в разные органы, например, в печень и легкие. Там они превращаются в цисты, которые постепенно увеличиваются в размерах и вызывают у человека симптомы. Внутри цист формируются личинки (так называемые протосколексы) и цисты меньших размеров. Собаки и другие псовые (такие как волки и койоты) заражаются, поедая органы промежуточных хозяев (таких как овцы, козы и свиньи), содержащие цисты.

  • 5–6. После поедания собакой или другим псовым цисты высвобождают протосколексы, которые прикрепляются к стенкам кишечника и развиваются во взрослых особей.

Изображение из библиотеки изображений Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.