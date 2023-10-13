Жизненный цикл червя Dracunculus medinensis
1а и 1б. Люди заражаются при питье воды, в которой содержатся крошечные инфицированные личинкой Dracunculus ракообразные, или при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной рыбы, в которой содержатся личинки.
2. После попадания ракообразных в желудок человека они погибают, и из них высвобождаются личинки, проникающие через стенки желудка и кишечника в брюшную полость. Там личинки превращаются во взрослых червей и спариваются.
3. После спаривания самцы гельминтов погибают, а самки перемещаются сквозь ткани под кожей, как правило, по направлению к голеням и стопам. По прошествии приблизительно одного года после инфицирования беременная самка гельминта выходит на поверхность кожи с образованием волдыря. Волдырь вызывает сильный дискомфорт с жжением и в конечном итоге прорывается.
4. Когда человек пытается облегчить жжение, погружая ногу в воду, беременная самка гельминта выпускает в воду личинок.
5. Личинки поглощаются новыми ракообразными.
6. Внутри ракообразного личинка переходит в различные формы и приобретает способность вызывать инфекцию. При проглатывании ракообразных человеком цикл завершается.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.