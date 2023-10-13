3. После спаривания самцы гельминтов погибают, а самки перемещаются сквозь ткани под кожей, как правило, по направлению к голеням и стопам. По прошествии приблизительно одного года после инфицирования беременная самка гельминта выходит на поверхность кожи с образованием волдыря. Волдырь вызывает сильный дискомфорт с жжением и в конечном итоге прорывается.