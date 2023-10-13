Жизненный цикл угрицы кишечной (Strongyloides)
Жизненный цикл угриц более сложен, чем у большинства гельминтов.
1. Личинки ранней стадии (рабдитовидные личинки) кишечной угрицы с калом попадают в почву.
2. Там они могут либо развиться во взрослых особей, способных жить и спариваться в данной среде (свободноживущие взрослые черви), либо могут стать личинками, проникающими в кожу человека и вызывающими инфекцию (филяриевидные личинки).
3. Свободноживущие взрослые черви спариваются, после чего самки откладывают яйца.
4. Из яиц вылупляются личинки.
5. Эти личинки могут развиваться как в свободноживущих взрослых особей, так и в филяриевидных личинок.
6. Филяриевидные личинки проникают в кожу человека.
7. Личинки мигрируют различными путями в тонкую кишку, где они созревают до взрослых особей.
8. В тонком кишечнике взрослые самки откладывают яйца.
9. Из яиц вылупляются личинки, большая часть которых выводится с калом.
10. Некоторые личинки становятся филяриевидными в толстом кишечнике и обусловливают повторную инфекцию человека. Они либо проникают через стенки кишечника, либо выводятся с калом и проникают в кожу вокруг заднего прохода, либо кожу ягодиц или бедер. В обоих случаях имеет место стандартный цикл инфекции (перемещение в легкие, горло и затем проглатывание).
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.