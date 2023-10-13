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Жизненный цикл <i >угрицы кишечной</i> (Strongyloides)

Жизненный цикл угрицы кишечной (Strongyloides)

Жизненный цикл угриц более сложен, чем у большинства гельминтов.

  • 1. Личинки ранней стадии (рабдитовидные личинки) кишечной угрицы с калом попадают в почву.

  • 2. Там они могут либо развиться во взрослых особей, способных жить и спариваться в данной среде (свободноживущие взрослые черви), либо могут стать личинками, проникающими в кожу человека и вызывающими инфекцию (филяриевидные личинки).

  • 3. Свободноживущие взрослые черви спариваются, после чего самки откладывают яйца.

  • 4. Из яиц вылупляются личинки.

  • 5. Эти личинки могут развиваться как в свободноживущих взрослых особей, так и в филяриевидных личинок.

  • 6. Филяриевидные личинки проникают в кожу человека.

  • 7. Личинки мигрируют различными путями в тонкую кишку, где они созревают до взрослых особей.

  • 8. В тонком кишечнике взрослые самки откладывают яйца.

  • 9. Из яиц вылупляются личинки, большая часть которых выводится с калом.

  • 10. Некоторые личинки становятся филяриевидными в толстом кишечнике и обусловливают повторную инфекцию человека. Они либо проникают через стенки кишечника, либо выводятся с калом и проникают в кожу вокруг заднего прохода, либо кожу ягодиц или бедер. В обоих случаях имеет место стандартный цикл инфекции (перемещение в легкие, горло и затем проглатывание).

Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

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