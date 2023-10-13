10. Некоторые личинки становятся филяриевидными в толстом кишечнике и обусловливают повторную инфекцию человека. Они либо проникают через стенки кишечника, либо выводятся с калом и проникают в кожу вокруг заднего прохода, либо кожу ягодиц или бедер. В обоих случаях имеет место стандартный цикл инфекции (перемещение в легкие, горло и затем проглатывание).