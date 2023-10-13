Жизненный цикл свиного цепня
1. Человек может заразиться при употреблении в пищу сырой или подвергнутой недостаточной термической обработке свинины, в которой содержатся цисты личинок свиного цепня (так называемые цистицерки).
2. Попав в кишечник, цистицерки превращаются во взрослых гельминтов и присасываются к стенке кишечника.
3. Взрослые ленточные глисты производят сегменты (называемые проглоттидами), которые содержат яйца. Проглоттиды могут откладывать яйца или отсоединяться от остальной части ленточного червя и перемещаться к заднему проходу.
4. Яйца, проглоттиды или и те, и другие одновременно могут выводиться с калом.
5. Заражение свиней или, в более редких случаях, человека, происходит при попадании внутрь яиц или проглоттид (например, с пищей, загрязненной калом человека).
6. Попав в организм хозяина, яйца вылупляются в кишечнике и высвобождают сферы (так называемые онкосферы), которые проникают через стенку кишечника.
7. Далее онкосферы перемещаются с кровью в мышцы, а также в головной мозг, печень и другие органы, где образуют цисты.