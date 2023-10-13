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Жизненный цикл свиного цепня

Жизненный цикл свиного цепня

  • 1. Человек может заразиться при употреблении в пищу сырой или подвергнутой недостаточной термической обработке свинины, в которой содержатся цисты личинок свиного цепня (так называемые цистицерки).

  • 2. Попав в кишечник, цистицерки превращаются во взрослых гельминтов и присасываются к стенке кишечника.

  • 3. Взрослые ленточные глисты производят сегменты (называемые проглоттидами), которые содержат яйца. Проглоттиды могут откладывать яйца или отсоединяться от остальной части ленточного червя и перемещаться к заднему проходу.

  • 4. Яйца, проглоттиды или и те, и другие одновременно могут выводиться с калом.

  • 5. Заражение свиней или, в более редких случаях, человека, происходит при попадании внутрь яиц или проглоттид (например, с пищей, загрязненной калом человека).

  • 6. Попав в организм хозяина, яйца вылупляются в кишечнике и высвобождают сферы (так называемые онкосферы), которые проникают через стенку кишечника.

  • 7. Далее онкосферы перемещаются с кровью в мышцы, а также в головной мозг, печень и другие органы, где образуют цисты.

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