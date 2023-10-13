4. Личинки проникают в стенки кишечника. У молодых собак личинки через легкие попадают в трахею. Они отхаркиваются при кашле, проглатываются и возвращаются в тонкий кишечник, где превращаются во взрослых особей. Там же взрослые самки гельминта откладывают яйца. У старых собак личинки, как правило, образуют цисты в тканях.