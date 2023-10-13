Жизненный цикл нематоды Toxocara
Обычно жизненный цикл включает собак. Заражение человека происходит лишь случайно.
1. Яйца Toxocara выделяются с калом инфицированных собак.
2. Попав в окружающую среду, яйца созревают и приобретают способность вызывать инфекцию.
3. Собака проглатывает яйца, из которых затем высвобождаются личинки.
4. Личинки проникают в стенки кишечника. У молодых собак личинки через легкие попадают в трахею. Они отхаркиваются при кашле, проглатываются и возвращаются в тонкий кишечник, где превращаются во взрослых особей. Там же взрослые самки гельминта откладывают яйца. У старых собак личинки, как правило, образуют цисты в тканях.
5. В случае беременности инфицированной собаки находящиеся в цистах личинки могут активироваться на поздних стадиях беременности животного. Личинки могут инфицировать щенков, проникая через плаценту до родов, либо попадая в молоко матери, которым кормятся щенки.
6. Щенки являются основным источником яиц червей в окружающей среде.
7. Яйца Toxocara могут поглощаться другими млекопитающими, например, кроликами. В организме этих млекопитающих из яиц высвобождаются личинки, которые проникают в стенки кишечника и распространяются по различным тканям, где образуют цисты.
8. Жизненный цикл завершается, когда собаки поедают этих млекопитающих, а личинки в тонком кишечнике собак превращаются в откладывающих яйца взрослых гельминтов.
9–10. Человек может случайно инфицироваться при проглатывании яиц, содержащихся в зараженной почве или в подвергнутом недостаточной тепловой обработке мясе инфицированных животных. В организме человека из яиц высвобождаются личинки.
11. Личинки проникают в стенки кишечника и распространяются по разным органам (в печень, сердце, легкие, головной мозг, мышцы или глаза). В организме человека личинки не развиваются во взрослых червей. Тем не менее, они могут повреждать ткани и вызывать воспаление.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.