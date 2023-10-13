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Жизненный цикл <i >легочного сосальщика (Paragonimis westermani)</i>

Жизненный цикл легочного сосальщика (Paragonimis westermani)

  • 1. Яйца выделяются со слюной или калом зараженных людей.

  • 2–3. Оказавшись в окружающей среде, яйца начинают развиваться, из них выходят незрелые формы (так называемые мирацидии) и поглощаются водными улитками.

  • 4. В организме улитки мирацидии проходят несколько стадий превращений, развиваясь в форму, умеющую плавать в воде (церкарии).

  • 5. Церкарии заражают крабов или раков, внутри которых образуют цисты (так называемые метацеркарии).

  • 6. Инфицирование человека происходит при проглатывании цист, содержащихся в сырых, недостаточно обработанных термически или маринованных крабах или раках.

  • 7. Попав в кишечник, личинки покидают цисту.

  • 8. Личинки проникают через стенки кишечника, проходят через диафрагму и попадают легкие. Там они развиваются во взрослых особей и откладывают яйца, которые попадают в слюну и выводятся с ней либо проглатываются и выводятся с калом.

Изображение предоставлено библиотекой изображений центров по контролю и профилактике заболеваний.