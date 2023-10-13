Жизненный цикл легочного сосальщика (Paragonimis westermani)
1. Яйца выделяются со слюной или калом зараженных людей.
2–3. Оказавшись в окружающей среде, яйца начинают развиваться, из них выходят незрелые формы (так называемые мирацидии) и поглощаются водными улитками.
4. В организме улитки мирацидии проходят несколько стадий превращений, развиваясь в форму, умеющую плавать в воде (церкарии).
5. Церкарии заражают крабов или раков, внутри которых образуют цисты (так называемые метацеркарии).
6. Инфицирование человека происходит при проглатывании цист, содержащихся в сырых, недостаточно обработанных термически или маринованных крабах или раках.
7. Попав в кишечник, личинки покидают цисту.
8. Личинки проникают через стенки кишечника, проходят через диафрагму и попадают легкие. Там они развиваются во взрослых особей и откладывают яйца, которые попадают в слюну и выводятся с ней либо проглатываются и выводятся с калом.
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