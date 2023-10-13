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Жизненный цикл двуустки китайской (<i >Clonorchis sinensis</i>)

Жизненный цикл двуустки китайской (Clonorchis sinensis)

  • 1. У людей взрослые нематоды откладывают яйца, которые выходят через желчные протоки в кишечник. Яйца трематод выводятся с калом (фекалиями).

  • 2. Оказавшиеся в окружающей среде яйца попадают в организм водных улиток. Там они проходят несколько стадий превращений, последней из которых является незрелая форма трематоды с хвостом, умеющая плавать в воде (церкарии).

  • 3. Церкарии проникают под кожу пресной рыбы и образуют цисты в тканях рыбы.

  • 4. Заражение человека происходит при употреблении в пищу сырой, недоваренной, соленой, маринованной или копченой пресноводной рыбы и иногда пресноводных креветок, в котором содержатся цисты.

  • 5. Попав в кишечник, личинки покидают цисты.

  • 6. Личинки поднимаются вверх по кишечнику, проникая в желчный проток, а оттуда — в печень или желчный пузырь. Там они превращаются во взрослых особей и откладывают яйца,

Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.