Жизненный цикл двуустки китайской (Clonorchis sinensis)
1. У людей взрослые нематоды откладывают яйца, которые выходят через желчные протоки в кишечник. Яйца трематод выводятся с калом (фекалиями).
2. Оказавшиеся в окружающей среде яйца попадают в организм водных улиток. Там они проходят несколько стадий превращений, последней из которых является незрелая форма трематоды с хвостом, умеющая плавать в воде (церкарии).
3. Церкарии проникают под кожу пресной рыбы и образуют цисты в тканях рыбы.
4. Заражение человека происходит при употреблении в пищу сырой, недоваренной, соленой, маринованной или копченой пресноводной рыбы и иногда пресноводных креветок, в котором содержатся цисты.
5. Попав в кишечник, личинки покидают цисты.
6. Личинки поднимаются вверх по кишечнику, проникая в желчный проток, а оттуда — в печень или желчный пузырь. Там они превращаются во взрослых особей и откладывают яйца,
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.