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Жизненный цикл власоглава

Жизненный цикл власоглава

  • 1. Яйца власоглава выделяются с калом инфицированного человека.

  • 2–3. В почве происходит созревание яиц. Через 15–30 дней они могут вызвать инфекцию.

  • 4. Яйца могут попасть внутрь организма в случае загрязнения рук или пищи калом, содержащим яйца власоглава, либо почвой, содержащей такой кал.

  • 5. В тонком кишечнике из яиц высвобождаются личинки.

  • 6. Личинки созревают и становятся взрослыми в отделе толстого кишечника, называемом слепой кишкой. Самки власоглавов откладывают яйца.

Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.