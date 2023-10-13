Жизненный цикл власоглава
1. Яйца власоглава выделяются с калом инфицированного человека.
2–3. В почве происходит созревание яиц. Через 15–30 дней они могут вызвать инфекцию.
4. Яйца могут попасть внутрь организма в случае загрязнения рук или пищи калом, содержащим яйца власоглава, либо почвой, содержащей такой кал.
5. В тонком кишечнике из яиц высвобождаются личинки.
6. Личинки созревают и становятся взрослыми в отделе толстого кишечника, называемом слепой кишкой. Самки власоглавов откладывают яйца.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.