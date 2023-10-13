Евстахиева труба помогает поддерживать одинаковое давление воздуха по обе стороны барабанной перепонки, обеспечивая доступ воздуха в среднее ухо. Если евстахиева труба заблокирована, воздух не может попасть в среднее ухо, и, как следствие, давление понижается. Если давление воздуха в среднем ухе меньше, чем давление в ушном канале, барабанная перепонка втягивается внутрь. Перепад давления может вызвать боль, повредить или даже прорвать барабанную перепонку.