Дерматофитидная реакция
Дерматофитидная реакция — это реакция организма на дерматофитную (грибковую) инфекцию, проявляющаяся в образовании кожной сыпи в области тела, отличной от того участка, на котором началась инфекция. Реакция может проявляться в виде одной из нескольких форм, например, как небольшие, наполненные жидкостью волдыри на кистях рук или ступнях (как показано на этой фотографии пальцев рук).
Изображение любезно предоставлено Центром по контролю заболеваний (CDC)/д-ром Люсиль К. Георг через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.