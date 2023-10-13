Дерматофитидная реакция — это реакция организма на дерматофитную (грибковую) инфекцию, проявляющаяся в образовании кожной сыпи в области тела, отличной от того участка, на котором началась инфекция. Реакция может проявляться в виде одной из нескольких форм, например, как небольшие, наполненные жидкостью волдыри на кистях рук или ступнях (как показано на этой фотографии пальцев рук).