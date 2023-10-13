Дерматомы
Поверхность кожи разделена на участки, называемые дерматомами. Дерматом — это участок кожи, из которого все сенсорные нервы направляются в один и тот же корешок спинномозгового нерва. Сенсорные нервы передают информацию о прикосновении, боли, температуре и вибрации от кожи в спинной мозг.
Сенсорные корешки спинномозговых нервов парные: по одному на каждую сторону тела. Всего от спинного мозга отходит 31 пара сенсорных корешков.
Из 7 шейных позвонков отходят 8 пар сенсорных нервных корешков.
Из каждого из 12 грудных, 5 поясничных и 5 крестцовых позвонков отходит по одной паре сенсорных корешков.
Кроме того, в самом низу от спинного мозга отходит пара сенсорных копчиковых корешков, иннервирующих небольшую область вокруг копчика.
Каждому из этих сенсорных корешков соответствует определенный дерматом.
Сенсорная информация из определенного дерматома передается по сенсорным нервным волокнам в сенсорный корешок спинного мозга, отходящий от определенного позвонка. Например, сенсорная информация от участка кожи, расположенного на задней поверхности бедра, передается через корешок 2-го крестцового позвонка (S2).