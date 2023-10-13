Поверхность кожи разделена на участки, называемые дерматомами. Дерматом — это участок кожи, из которого все сенсорные нервы направляются в один и тот же корешок спинномозгового нерва. Сенсорные нервы передают информацию о прикосновении, боли, температуре и вибрации от кожи в спинной мозг.