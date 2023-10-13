В операционной
Операционная представляет собой помещение со стерильными условиями, в котором операционная бригада может проводить хирургические операции. В состав операционной бригады входят:
Главный хирург: проводит хирургическую операцию
Один или несколько хирургов-ассистентов: помогает главному хирургу
Анестезиолог: контролирует подачу анестезирующего средства и внимательно следит за состоянием пациента
Операционная медсестра: подает хирургу инструменты
Дежурная медсестра: обеспечивает операционную бригаду дополнительным оборудованием
Как правило, в операционной имеется монитор, на котором отображаются основные показатели состояния организма, стол для инструментов и операционный светильник. Ингаляционный анестетик подается в наркозный аппарат. Катетер, подсоединенный к аспирационному аппарату, отводит избыток крови и других жидкостей, которые могут мешать хирургам видеть ткани достаточно четко. В вену пациента еще до операции начинают вводить жидкости и продолжают это делать после того, как он попадает в операционную.