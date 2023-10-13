Как правило, в операционной имеется монитор, на котором отображаются основные показатели состояния организма, стол для инструментов и операционный светильник. Ингаляционный анестетик подается в наркозный аппарат. Катетер, подсоединенный к аспирационному аппарату, отводит избыток крови и других жидкостей, которые могут мешать хирургам видеть ткани достаточно четко. В вену пациента еще до операции начинают вводить жидкости и продолжают это делать после того, как он попадает в операционную.