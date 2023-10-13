Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
В операционной

В операционной

Операционная представляет собой помещение со стерильными условиями, в котором операционная бригада может проводить хирургические операции. В состав операционной бригады входят:

  • Главный хирург: проводит хирургическую операцию

  • Один или несколько хирургов-ассистентов: помогает главному хирургу

  • Анестезиолог: контролирует подачу анестезирующего средства и внимательно следит за состоянием пациента

  • Операционная медсестра: подает хирургу инструменты

  • Дежурная медсестра: обеспечивает операционную бригаду дополнительным оборудованием

Как правило, в операционной имеется монитор, на котором отображаются основные показатели состояния организма, стол для инструментов и операционный светильник. Ингаляционный анестетик подается в наркозный аппарат. Катетер, подсоединенный к аспирационному аппарату, отводит избыток крови и других жидкостей, которые могут мешать хирургам видеть ткани достаточно четко. В вену пациента еще до операции начинают вводить жидкости и продолжают это делать после того, как он попадает в операционную.