При выполнении непрямого массажа сердца в процессе сердечно-легочной реанимации (СЛР) спасатель становится на колени сбоку от пострадавшего, вытягивает руки, наклоняется над пострадавшим и кладет обе ладони (одну на другую) на два пальца выше нижнего края грудины (мечевидного отростка). У взрослых спасатель продавливает грудную клетку как минимум на 5 см. На грудную клетку надавливают с частотой приблизительно 100–120 раз в минуту, что позволяет ей полностью подняться на начальную высоту между каждым надавливанием.