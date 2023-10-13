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Врожденный меланоцитарный невус

Врожденный меланоцитарный невус

Врожденный меланоцитарный невус (гигантский врожденный невус) больших размеров является фактором риска развития злокачественной меланомы. Невус на этом снимке имеет размеры приблизительно 20 сантиметров, неровную границу и неравномерную окраску.

Изображение любезно предоставлено д-ром Карлом Вашингтоном (Carl Washington, MD) и д-ром, магистром общественного здравоохранения Моной Сарайя (Mona Saraiya, MD, MPH), через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

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