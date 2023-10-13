Врожденный меланоцитарный невус
Врожденный меланоцитарный невус (гигантский врожденный невус) больших размеров является фактором риска развития злокачественной меланомы. Невус на этом снимке имеет размеры приблизительно 20 сантиметров, неровную границу и неравномерную окраску.
Изображение любезно предоставлено д-ром Карлом Вашингтоном (Carl Washington, MD) и д-ром, магистром общественного здравоохранения Моной Сарайя (Mona Saraiya, MD, MPH), через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.