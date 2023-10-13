Восстановление перелома тазобедренного сустава
Тазобедренные суставы восстанавливают, если перелом не слишком тяжелый. Способ восстановления сустава зависит от локализации перелома в бедре (бедренной кости):
Переломы шейки бедренной кости (субкапитальные): Эти переломы происходят в шейке бедренной кости. Для поддержания головки бедренной кости могут быть установлены металлические спицы.
Межвертельные переломы: Эти переломы происходят по линии больших бугорков (вертелах) под шейкой бедренной кости. При этих переломах можно использовать скользящий компрессионный винт и металлическую пластину. В зависимости от состояния пациента могут использоваться другие виды лечения, такие как замена тазобедренного сустава.
При восстановлении тазобедренного сустава сохраняется собственный сустав пациента.