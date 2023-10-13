Межвертельные переломы: Эти переломы происходят по линии больших бугорков (вертелах) под шейкой бедренной кости. При этих переломах можно использовать скользящий компрессионный винт и металлическую пластину. В зависимости от состояния пациента могут использоваться другие виды лечения, такие как замена тазобедренного сустава.