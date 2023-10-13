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Восстановление перелома тазобедренного сустава

Восстановление перелома тазобедренного сустава

Тазобедренные суставы восстанавливают, если перелом не слишком тяжелый. Способ восстановления сустава зависит от локализации перелома в бедре (бедренной кости):

  • Переломы шейки бедренной кости (субкапитальные): Эти переломы происходят в шейке бедренной кости. Для поддержания головки бедренной кости могут быть установлены металлические спицы.

  • Межвертельные переломы: Эти переломы происходят по линии больших бугорков (вертелах) под шейкой бедренной кости. При этих переломах можно использовать скользящий компрессионный винт и металлическую пластину. В зависимости от состояния пациента могут использоваться другие виды лечения, такие как замена тазобедренного сустава.

При восстановлении тазобедренного сустава сохраняется собственный сустав пациента.