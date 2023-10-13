Хотя существуют различные виды клеток, большинство клеток состоит из одинаковых составных элементов. Клетка состоит из ядра и цитоплазмы, окруженных клеточной мембраной, которая регулирует вход и выход. В ядре содержатся хромосомы, которые являются клеточным генетическим материалом, а также ядрышко, которое вырабатывает рибосомы. Рибосомы вырабатывают белки, которые пакуются комплексом Гольджи таким образом, что они могут покидать клетку. Цитоплазма состоит из жидкости и органелл, которые можно считать органами клетки. Эндоплазматический ретикулум перемещает вещества внутри клетки. Митохондрии производят энергию для деятельности клетки. Лизосомы содержат ферменты, которые могут разрушать частицы, проникающие в клетку. Центриоли участвуют в делении клетки.