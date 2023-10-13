Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Внутри клетки

Внутри клетки

Хотя существуют различные виды клеток, большинство клеток состоит из одинаковых составных элементов. Клетка состоит из ядра и цитоплазмы, окруженных клеточной мембраной, которая регулирует вход и выход. В ядре содержатся хромосомы, которые являются клеточным генетическим материалом, а также ядрышко, которое вырабатывает рибосомы. Рибосомы вырабатывают белки, которые пакуются комплексом Гольджи таким образом, что они могут покидать клетку. Цитоплазма состоит из жидкости и органелл, которые можно считать органами клетки. Эндоплазматический ретикулум перемещает вещества внутри клетки. Митохондрии производят энергию для деятельности клетки. Лизосомы содержат ферменты, которые могут разрушать частицы, проникающие в клетку. Центриоли участвуют в делении клетки.

По этим темам