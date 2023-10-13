Обычно яйцеклетка оплодотворяется в фаллопиевой трубе и имплантируется в матке. Однако если труба сужена или заблокирована, оплодотворенная яйцеклетка может двигаться медленно или застревать в фаллопиевой трубе. Неспособность оплодотворенной яйцеклетки попасть в матку приводит к эктопической (внематочной) беременности.