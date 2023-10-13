Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Вальгусная деформация большого пальца стопы и шишки в области первого плюсне-фалангового сустава

Вальгусная деформация большого пальца стопы и шишки в области первого плюсне-фалангового сустава

Вальгусная деформация большого пальца стопы — это состояние, наблюдаемое при патологическом смещении основания большого пальца наружу относительно стопы и повороте кончика большого пальца внутрь в направлении второго пальца ноги.

Буньон — это увеличение основания большого пальца ноги, вызванное вальгусной деформацией большого пальца стопы.

Над суставом может образовываться сумка (полость, заполненная жидкостью), которая может воспаляться.

По этим темам