Вальгусная деформация большого пальца стопы и шишки в области первого плюсне-фалангового сустава
Вальгусная деформация большого пальца стопы — это состояние, наблюдаемое при патологическом смещении основания большого пальца наружу относительно стопы и повороте кончика большого пальца внутрь в направлении второго пальца ноги.
Буньон — это увеличение основания большого пальца ноги, вызванное вальгусной деформацией большого пальца стопы.
Над суставом может образовываться сумка (полость, заполненная жидкостью), которая может воспаляться.