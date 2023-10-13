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Анатомия женских наружных половых органов

Анатомия женских наружных половых органов

В центре этого изображения находится влагалище — трубчатый орган, состоящий из гладких мышц. Небольшое отверстие непосредственно над ним — это мочеиспускательный канал, который является отверстием мочевого пузыря. Под влагалищем расположен задний проход. Над мочеиспускательным каналом находится клитор — орган из эректильной ткани, гомологичный половому члену. Влагалище окружено малыми половыми губами, которые окружены большими половыми губами. Сверху находится лобковая кость. Фиолетовая ткань является продолжением клитора — ножка клитора. Луковица преддверия (синего цвета) также состоит из эректильной ткани. Под луковицей находится бартолинова железа, которая выделяет слизь для увлажнения влагалища.

BO VEISLAND/SCIENCE PHOTO LIBRARY